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إصابتان في هجوم مسلح على حافلة شرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-12T20:19:06+0000
إصابتان في هجوم مسلح على حافلة شرق سوريا

شفق نيوز/ تعرضت حافلة تقل ركاباً من محافظة الحسكة ذات الأكثرية الكورية شمال شرق سوريا إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يوم السبت في محافظة الرقة شرقي البلاد ما أدى لإصابة شخصين بجروح وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة فتحت النار على حافلة تقل ركابا في منطقة خالية قريبة من  قرية زهية بين منطقة الطبقة وإثريا بمحافظة الرقة، ما أدى لإصابة شخصين بجروح طفيفة".

وأضاف أن "المسلحين حاولوا إجبار السائق على إيقاف الحافلة إلا أنه واصل القيادة لغاية وصوله لنقطة أمنية للجيش السوري، وتم نقل المصابين إلى مشفى السلمية بالقرب من حمص لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى "نقل جميع الركاب إلى مدينة حمص وتقديم الإسعافات الأولية لهم".

وكانت الحافلة تنقل مواطنين وطلاب الجامعة من محافظة الحسكة التابعة للإدارة الذاتية إلى العاصمة السورية دمشق.

وكثيرا ما تتعرض سيارات شحن وحافلات نقل الركاب لعمليات خطف وتسليب من قبل عصابات محلية في مناطق سيطرة الحكومة السورية في مناطق دير الزور وتدمر وارياف حلب وحمص والرقة.

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