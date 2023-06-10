إصابة 9 أشخاص بإطلاق نار جماعي في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مقاطعة ميشن الأمريكية، يوم السبت، عن إصابة تسعة أشخاص بإطلاق نار جماعي.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تغريدة "نستطيع أن نؤكد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار ليلة أمس الجمعة، يتوقع أن ينجو الجميع من إصاباتهم".

وأشارت الشرطة إلى لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار "يبدو موجها ومعزولا"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ونشرت إدارة الطوارئ بالمدينة تغريدة في وقت سابق تطالب فيها السكان بتجنب منطقة شارع 24، وشارع تريت أفينيو.

وذكرت الشرطة أن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير من التاسعة مساء، حسبما ذكرت قناة "كي بي أي إكس".

وتم نقل المصابين للمستشفى، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور.