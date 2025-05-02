إصابة 8 أشخاص بحادث دهس في مدينة شتوتغارت الألمانية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، عن إصابة 8 أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطيرة، جراء حادث دهس بمدينة شتوتغارت.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان على منصة "إكس": "حتى الآن، هناك ثمانية أشخاص تعرضوا لحادث الدهس الذي وقع قرب محطة Olgaeck، ثلاثة منهم في حالة خطرة. وشخص واحد يحتاج إلى العناية المركزة"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خطر على السكان.

ووقع الحادث في وسط المدينة، حيث قالت المتحدثة باسم الشرطة تم القبض على سائق السيارة.

كما أفادت الشرطة بأنه "بناء على التحقيق الجاري والمعلومات المتوفرة حاليا، يفترض زملاؤنا المشاركون في العمل على الحادث في محطة Olgaeck أن ما جرى كان حادث سير مأساويا. ولا توجد حاليا أي مؤشرات تنم على هجوم إرهابي أو جريمة متعمدة".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن سيارة مرسيدس من طراز G-class صدمت مجموعة من الأشخاص عند معبر للمشاة بالقرب من المحطة.