إصابة 6 أشخاص بهجوم طعن في باريس

شفق نيوز/ قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF بتغريدة على "تويتر" إن الشرطة فتحت النار على "شخص خطير" أصاب مسافرين في محطة، غار دو نورد، إحدى المحطات الرئيسية للسكك الحديدية في العاصمة باريس، اليوم الأربعاء.

وذكرت شركة السكك الحديدية الفرنسية أن خدمات الطوارئ تدخلت وتم "إبعاد الشخص" وإنشاء محيط أمني، لافتة إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN إن 6 أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة بعد أن هاجم شخص بسكين في محطة "غار دو نورد" في وقت سابق الأربعاء، وتم نقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة. وذكر المتحدث أن حالته حرجة أيضا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، بتغريدة إن الشخص الذي "أصاب عدة أشخاص هذا الصباح في غار دو نورد تم تحييده بسرعة. شاكرين للشرطة على استجابتهم الفعالة والشجاعة".