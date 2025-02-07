إصابة 6 أشخاص بتجدد الاشتباكات بين أبناء العشائر اللبنانية والقوات السورية

شفق نيوز/ أفاد مراسل موقع "روسيا اليوم عربية"، يوم الجمعة، بتجدد الاشتباكات بين أبناء العشائر اللبنانية وعناصر من إدارة العمليات العسكرية السورية عند الحدود، مشيراً إلى إصابة ستة أشخاص جراء الاشتباكات.

وأعلن المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص، أمس الخميس، أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من القوات السورية.

ولاحقاً جرت عملية تبادل للأسرى بين العشائر اللبنانية على الحدود السورية وإدارة العمليات العسكرية السورية بعد وقف الاشتباكات.

وأفادت تقارير إعلامية مساء أمس الخميس، أن إدارة العمليات العسكرية "سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلاً في بلدة العقربية".

يذكر أن الاشتباكات اندلعت في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصاً من عشيرتي زعيتر وجعفر.