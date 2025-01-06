إصابة 6 إسرائيليين بإطلاق نار في مستوطنة شمالي الضفة الغربية

شفق نيوز/ أعلن الإسعاف الإسرائيلي، يوم الإثنين، إصابة 6 أشخاص -بينهم 2 في حالة خطيرة- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وفقا لما ذكرته تقارير محلية.