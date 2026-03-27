إصابة 5 أشخاص إثر حادث تحطم مروحية في أميركا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات في ولاية هاواي الأميركية، يوم الجمعة، تحطم مروحية على شاطئ ناء في جزيرة كاواي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وذكرت إدارة إطفاء كاواي أن المروحية كانت تقل طياراً و4 ركاب عندما سقطت على شاطئ كالالاو الواقع على ساحل نا بالي في الجهة الشمالية من الجزيرة.

وتعد الجولات بالمروحيات وسيلة شائعة لاستكشاف المنحدرات والشواطئ والشلالات الممتدة على طول ساحل نا بالي، وهو ساحل لا يمكن الوصول إليه عادة إلا سيرا على الأقدام أو عن طريق القوارب.