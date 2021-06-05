إصابة 5 أشخاص إثر تصادم "جرار بقطار ركاب" في مصر

شفق نيوز/ أصيب خمسة أشخاص في حادث سكك حديد في مصر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، السبت.

ونقلت صحيفة مصراوي أن الحادث وقع في "المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان" جنوبي مصر.

وأضافت نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، أن "خمسة أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة في حادث تصادم جرار بقطار ركاب (...) خط أسوان – السد العالي" وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، إن عربة القطار 1024 ركاب أسوان-السد العالي، خرجت عن القضبان ما بين محطتي الصداقة والسد العالي أثناء ضم جرار بديل للقطار المعطل.

وأكدت الهيئة انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكافة خطوط شبكة السكة الحديد في البلاد.

ومنذ أربع سنوات، بدأت مصر خطة طموحة لتطوير السكك الحديدية تم تخصيص مليارات الجنيهات لتنفيذها، بعد حوادث مأساوية راح ضحيتها المئات.

لكن حادث قطار طوخ الذي وقع في أبريل وأودى بحياة 11 شخصا على الأقل وتسبب في إصابة 98 آخرين، أثار الكثير من التساؤلات حول قيمة الخطة.ك

وخرجت ثماني عربات من القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة الواقعة على مسافة 130 كيلومترا شمال العاصمة، عن السكة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وفي نيسان/ أبريل أيضا خرجت عربتان من قطار يحمل الركاب بين القاهرة والدقهلية عن السكة الحديدية، ما تسبب بإصابة نحو 15 شخصا.

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، توفي 20 شخصا في حادثة تعرف باسم "قطاري سوهاج"، حيث اصطدم قطاران قرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري (حوالي 2 مليون دولار).