إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار قرب جامعة هاورد في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير إخبارية، يوم السبت، بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق للنار بالقرب من جامعة هاورد في العاصمة الأميركية واشنطن.

ونقلت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية عن مصادر في الشرطة قولها: "أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية خلال ما يُعتقد أنه احتفال بمناسبة 'العودة إلى الجامعة بالقرب من حرم جامعة هاورد".

وأضافت الشبكة، أنه "تم العثور على أربعة رجال بالغين ومراهق واحد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

وفي تطور ذي صلة، ألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهما في الحادث، ووضعتهما قيد التوقيف.

يذكر أن تقارير إعلامية محلية أفادت بأن المصابين كانوا يحتفلون بمناسبة العودة إلى الجامعة، وهو تقليد يعود خلاله الخريجون إلى جامعاتهم بعد مرور بعض الوقت على التخرج.