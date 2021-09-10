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إصابة 40 فلسطينياً أثناء صدامات مع الجيش الإسرائيلي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-10T13:26:55+0000
إصابة 40 فلسطينياً أثناء صدامات مع الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز / أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الجمعة، إصابة أكثر من 40 فلسطينياً برصاص وغاز قوات الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في مناطق متفرقة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر، في بيان مقتضب له أن "قوات (الاحتلال) استخدمت الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين السلميين في نابلس".

وخرج مئات الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، بمسيرات وتظاهرات في عدد من أنحاء الضفة الغربية، بدعوة من الفصائل الفلسطينية وذلك دعما للأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وتزامن مع ذلك مسيرة في المسجد الأقصى، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور الأسرى، حيث رددوا الهتافات الداعية للإفراج عنهم، ونددوا بالحملة التصعيدية ضدهم وكذلك نددوا بعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

وفي تطور آخر، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، عقب المسيرة، وتمركزت على سطح قبة الصخرة.

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