إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بسلاح "أبيض" في روسيا

شفق نيوز/ أفاد محققون، يوم الجمعة، بأن رجلا مسلحا بسكين هاجم متسوقين في أحد متاجر مدينة سانت بطرسبرغ في شمال غرب روسيا الجمعة، مما أدى إلى جرح أربعة أشخاص.

وفي حين أن الجرائم التي ترتكب بواسطة آلات حادة شائعة في روسيا، إلا أن مثل هذه الاعتداءات في أمكنة عامة نادرة الحدوث.

وقالت مفوضية التحقيق في سانت بطرسبرغ إن رجلا لم يتم الكشف عن اسمه "هاجم المتسوقين وطعنهم بسكين" في فرع تابع لسلسلة متاجر أوكي.

وأضافت أن "أربعة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى "القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة".

وفتحت السلطات تحقيقا في محاولة ارتكاب جريمة قتل، ولم يتضح الدافع وراء الجريمة.