إصابة 3 أشخاص بمحاولة اختطاف طائرة في أمريكا

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمريكية بأن مسافراً على متن إحدى الطائرات قام بطعن ثلاثة أشخاص لاختطاف الطائرة قبل أن يتم إحباط محاولته.

وقالت الشرطة إن الخاطف هو مواطن أمريكي حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران "تروبيك إير" في بليز، أمس الخميس، من خلال التهديد بسكين مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وقال مفوض الشرطة تشيستر وليامز، للصحفيين إن المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة.

وأضاف وليامز أن السلطات حددت هوية الخاطف على أنه المواطن الأمريكي أكينيلا ساوا تيلور.

وأوضح أن الطائرة ظلت تحلق في أثناء عملية الاختطاف، وكاد وقودها أن ينفد.

ووفقاً لوليامز، طعن تيلور ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم الطيار وراكب أطلق عليه النار بسلاح مرخص في أثناء هبوط الطائرة خارج بليز سيتي الواقعة على البحر الكاريبي.

ونقل الراكب إلى المستشفى وكذلك تيلور الذي توفي متأثرا بإصابته.

وقال وليامز إنه من غير الواضح كيف صعد تيلور على متن الطائرة بسكين، وأقر بأن المطارات الصغيرة في البلاد تفتقر إلى الأمن اللازم لتفتيش الركاب بشكل كامل.

وقال مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية في بليز، لوك مارتن، للصحفيين إنه لا توجد بعد تفاصيل عن خلفية تيلور أو دوافعه.