إصابة 25 شخصاً بزلزال "حماة" وسط سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة حماة في سوريا، يوم الثلاثاء، عن إصابة قرابة 25 شخصا في المحافظة جراء زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب وسط سوريا وشعر به سكان عدة محافظات ودول مجاورة.

وقال مدير صحة حماة، ماهر يونس، في تصريحات صحفية، إن 25 شخصا أصيبوا بجروح خفيفة ومتوسطة من جراء حالة الهلع والخوف ومحاولتهم الهروب عقب الزلزال الذي ضرب محافظة حماة ليل الاثنين الثلاثاء، حيث نقل الجرحى إلى مشفى سلمية الوطني بريف حماة.

وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا إن الزلزال وقع في تمام الساعة 11:56 مساء على بعد 28 كلم شرق مدينة حماة على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن 13 هزة أرضية حدثت شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

والزلزال الرئيسي كان نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت، بينما الهزات الارتدادية اللاحقة كانت أضعف.

وشعر سكان عدة مدن سورية، منها دمشق وحمص وحلب واللاذقية بالهزة الأرضية، ما دفع العديد منهم إلى الخروج من منازلهم إلى الشوارع خوفا من انهيار المباني ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في تلك المحافظات.

من جهته، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة نحو 4.8 درجة ضرب منطقة الأردن وسوريا، الاثنين، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 5.46 درجة لكنه خفضها بعد دقائق.

ونقلت وسائل إعلام عالمية؛ أن سكان بعض المناطق اللبنانية شعروا بالزلزال، في حين ذكر موقع "فولكانو ديسكفري" أن مركز الزلزال يقع على نحو 21 كلم شرق حماة في سوريا.

وقال أشخاص في مدينة أعزاز شمال البلاد إن الزلزال الجديد أعاد إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص في شمال سوريا وتركيا المجاورة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إنها نشرت عناصرها في عدة مناطق للاستجابة لأي حالة طوارئ محتملة، لكنها لم تتلق تقارير عن أي أضرار.