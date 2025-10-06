إصابة 20 شخصاً بإطلاق نار عشوائي في سيدني

شفق نيوز- سيدني

أطلق رجل النار بشارع مكتظ في سيدني، قبل أن يتم توقيفه، بحسب ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي أبلغت عن سقوط 20 جريحاً في الحادثة.

كما أضافت الشرطة أن "المشتبه به كان يطلق النار على السيارات العابرة بلا أي تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة".

كذلك كشف ستيفين باري من شرطة نيو ساوث ويلز، أنه "كان هناك ما بين 50 و100 طلقة نارية"، وفق فرانس برس.

A 60-year-old man has been arrested after a number of shots were fired in the inner-west Sydney suburb of Croydon ParkThe gunman is in hospital awaiting questioning pic.twitter.com/RdjuR2Wg2W — Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) October 6, 2025

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلاً ستينياً يشتبه بأنه "مطلق النار في إحدى الشقق، وقد نقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقاها أثناء عملية توقيفه".

كما أفادت الشرطة، بأن "حالة أحد المصابين في هذه الواقعة خطرة، في حين عولج 19 شخصاً آخرون من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصاً".

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار كهذه تعد نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلاً، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.