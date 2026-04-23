إصابة 18 شخصاً بتصادم قطارين في الدنمارك (فيديو)

شفق نيوز- كوبنهاغن

أعلنت السلطات في الدنمارك، يوم الخميس، إصابة 18 شخصاً، بينهم خمسة في حالة حرجة، بعد اصطدام قطارين وجهاً لوجه في منطقة غابات قرب مدينة هيليرود، على بُعد نحو 40 كيلومتراً شمال العاصمة كوبنهاغن.

ووفقاً للسلطات، تلقت خدمات الطوارئ البلاغ في وقت مبكر من الصباح، لتتوجه على الفور فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كان المشهد صادماً نتيجة قوة الاصطدام التي تسببت في تدمير مقدمة القطارين بالكامل، وتحطم النوافذ وغرف القيادة بشكل شبه كلي.

ووصف أحد مسؤولي الطوارئ الحادث قائلاً إن التصادم المباشر بين القطارين أدى إلى قذف الركاب داخل العربات، ما تسبب في إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة. ورغم شدة الحادث، بقي القطاران على السكة دون انحراف.

وكان على متن القطارين 37 راكباً، تم نقل المصابين منهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما أنهت فرق الإنقاذ عملياتها بعد ساعات من العمل المكثف.

وأوضح منسق عمليات الإنقاذ في البلدية، مايكل يورغن بيدرسن، لوكالة "فرانس برس" أن "21 شخصاً حضروا إلى المركز، جاء معظمهم من القطار القادم من الشمال والمتجهين إلى عملهم كانوا في حالة صدمة مما حدث".

وحتى الآن، لا تزال أسباب الحادث غير معروفة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً فنياً دقيقاً لكشف ملابساته، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط الموقع.