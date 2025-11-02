إصابة 10 أشخاص بحادثة طعن داخل قطار شرقي إنكلترا

شفق نيوز- لندن

أفادت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، بإصابة 10 أشخاص في هجوم طعن على متن قطار شرقي إنكلترا، واعتقال شخصين من المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.

وقالت الشرطة: "نُقل 10 أشخاص إلى المستشفى، 9 منهم أصيبوا بجروح خطيرة، ويتلقى شخص واحد العلاج بإصابات طفيفة، ولم تُسجل أي وفيات".

وأردفت شرطة كامبريدجشير، إنها "تلقت اتصالا عند الساعة الـ 19:39 بتوقيت غرينتش، بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن قطار".

وأضافت في بيان: "وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين، ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

وأوضحت الشرطة، أنه "تم إعلان حادث الطعن حادثا كبيرا"، مؤكدة أن "شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر منصة "إكس"، هجوم الطعن على متن القطار بأنه "مروع".

وأضاف: "دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها".

واختتم قائلا: "على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".

من جانبه، قال بول بريستو، عمدة كامبريدجشير وبيتربورو، إنه "سمع عن مشاهد مروعة" على متن القطار، الذي شهد الهجوم:.

وأعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز"، المشغلة للقطار، "إغلاق جميع خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث".

ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى "عدم التنقل، متوقعة حدوث اضطرابات كبيرة".