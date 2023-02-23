إصابة وزير إيراني و14 شخصاً بتحطم طائرة

شفق نيوز / أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الخميس، بأن مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني تحطمت أثناء هبوطها في مدينة بافت، مما أدى إلى مقتل مستشاره، وإصابة 14 من ركابها بجروح.

وأدى الحادث، الذي وقع في محافظة كرمان، إلى مقتل مستشار الوزير، إسماعيل أحمدي.

وقال شهود عيان، بحسب الوكالة الإيرانية، إن "الوزير الإيراني في حالة جيدة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة".

ووفق الوكالة، جرى نقل 14 شخصا من ركاب الطائرة مع الطيار ومساعده إلى مستشفى كرمان فور وقوع الحادث لتلقي العلاجات الضرورية.