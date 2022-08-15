إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الاثنين، إصابة الوزير لويد أوستن، بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أن "هذه المرة الثانية التي يصاب فيها أوستن بالفيروس، خلال العام الحالي"، مشيرة إلى أن "آخر اتصال شخصي للوزير مع الرئيس جو بايدن، كان يوم 29 يوليو/تموز الماضي".

وأصيب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بفيروس كورونا، لأول مرة مطلع العام الحالي، وتحديداً يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2022.

يشار إلى أن أوستن، كان قد أعلن مطلع العام الحالي، أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا خلال 2021، كما حصل على جرعة معززة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.