سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-15T17:09:51+0000
إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الاثنين، إصابة الوزير لويد أوستن، بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أن "هذه المرة الثانية التي يصاب فيها أوستن بالفيروس، خلال العام الحالي"، مشيرة إلى أن "آخر اتصال شخصي للوزير مع الرئيس جو بايدن، كان يوم 29 يوليو/تموز الماضي".

وأصيب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بفيروس كورونا، لأول مرة مطلع العام الحالي، وتحديداً يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2022.

يشار إلى أن أوستن، كان قد أعلن مطلع العام الحالي، أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا خلال 2021، كما حصل على جرعة معززة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

related

كوفيد-19 يتسلل الى البنتاغون ويصيب أوستن

Date: 2022-01-03 05:07:08
كوفيد-19 يتسلل الى البنتاغون ويصيب أوستن

إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا

Date: 2020-03-15 07:10:45
إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا

مسؤولون في إيران يعلنون دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا

Date: 2020-10-22 04:54:40
مسؤولون في إيران يعلنون دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا

فيروس كورونا يصيب كبير أطباء البيت الابيض

Date: 2022-06-15 19:46:08
فيروس كورونا يصيب كبير أطباء البيت الابيض

الصحة العالمية: هذا ما ينتظرنا في 2021

Date: 2020-12-29 06:34:25
الصحة العالمية: هذا ما ينتظرنا في 2021

القضاء الهندي يلزم الحكومة بدفع 674 دولارا لكل عائلة تفقد شخصاً جراء كورونا

Date: 2021-10-05 06:00:22
القضاء الهندي يلزم الحكومة بدفع 674 دولارا لكل عائلة تفقد شخصاً جراء كورونا

الهند تعلن عن سلالة جديدة من الكورونا

Date: 2021-06-21 05:13:56
الهند تعلن عن سلالة جديدة من الكورونا

البرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" لدخول الأماكن العامة

Date: 2022-01-17 05:34:23
البرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" لدخول الأماكن العامة