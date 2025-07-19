إصابة نحو 20 شخصاً بحادث دهس في لوس انجلوس

شفق نيوز- لوس أنجلوس

أعلن جهاز الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يوم السبت، عن حادثة دهس نفذته "سيارة مجهولة" وسط حشد من الناس موقعة ما لا يقل عن 20 جريحا بعضهم في "حال حرجة".

وأفاد جهاز الإطفاء أن بين المصابين البالغ عددهم "أكثر من عشرين شخصاً، 4 إلى 5 جرحى في حال حرجة على الأقل و8 إلى 10 إصاباتهم بالغة".

من جانبها، نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" عن الشرطة في لوس أنجلوس قولها إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ السائق فقد وعيَه وصدم حشدا خارج ملهى ليلي. ولم يكن من الممكن التأكد من هذه المعلومات على الفور.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث على مقربة من أماكن مزدحمة مثل "بوليفارد صن سيت" و"ووك أوف فايم" الرصيف الذي تمّ تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.