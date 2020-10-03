إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية بفيروس كورونا

افادت وسائل إعلام أميركية بأن مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، بيل ستيبين ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم السبت.

وستيبين هو آخر مسؤول مقرب من ترامب أصيب بالفيروس، وجاء تشخيصه في نفس اليوم الذي ثبتت فيه إصابة الرئيس والسيدة الأولى والعديد من الأشخاص الذين كانوا حول الرئيس هذا الأسبوع.

وقالت الحملة إن ستيبين (42 عامًا) يعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، وقد دخل في الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يواصل العمل من المنزل.

ومن المتوقع أن يشرف نائب مدير الحملة جاستن كلارك على مقر فريق ترامب في أرلينغتون بولاية فرجينيا بينما يعمل ستيبين عن بُعد ، على الرغم من أن المستشارين أكدوا أنه سيحتفظ بالسيطرة على الحملة.

وكان مدير حملة الرئيس قد استقل طائرة الرئاسة مع ترامب ومجموعة من مساعديه الآخرين في المناظرة الرئاسية الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم رصده وهو يركب سيارة مع مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس، التي ثبتت إصابتها كذلك الجمعة.

ويعكس اختبار ستيبين الإيجابي مدى سرعة انتشار الفيروس شديد العدوى ومدى انتشاره بين كبار مساعدي الرئيس.

ومن بين الأشخاص الذين سافروا مع الرئيس حاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي وكبير مستشاري الحملة جيسون ميلر ورئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني.

وأسفرت جميع اختباراتهم عن نتيجة سلبية.

كما جاءت نتيجة اختبار رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل إيجابية هذا الأسبوع، على الرغم من عدم الإعلان عنها حتى الجمعة.