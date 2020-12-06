إصابة محامي ترامب بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الأحد، إصابة محاميه رودي جولياني، بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز: "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين (كورونا). أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر".

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1335679426516881409

وفي وقت سابق اليوم، اضطرت عدة ولايات أميركية، الى تشديد الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بسبب عدم طرح البيت الأبيض خطة واضحة المعالم لمواجهة هذا الوباء، وتأخر انتاج اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

وأعربت منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بيركس، في تصريح لقناة NBC الاميركية، عن خيبة أملها من تضارب الرسائل الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي انعكست على مفاهيم بعض الأميركيين عن الكمامات والتباعد الاجتماعي والمناسبات الأكثر نشراً للعدوى.