إصابة أكثر من 70 ضباط شرطة بجروح تظاهرات في المانيا

شفق نيوز/ أصيب أكثر من 70 من ضباط إنفاذ القانون خلال حملة الشرطة على المتظاهرين المناهضين لمناجم الفحم في قرية لوتسيرات غرب ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة.

وتجمع الآلاف من نشطاء المناخ بما في ذلك غريتا تونبرج، بالقرب من لوتسيرات للاحتجاج على توسيع منجم فحم محلي على حساب القرية.

واستمرت المظاهرات يوم الأحد، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المتظاهرين.

وقالت شرطة مدينة "آخن" يوم الأحد، "منذ بدء العملية أصيب أكثر من 70 ضابط شرطة".

وبحسب البيان، فقد تم إجلاء أكثر من 300 ناشط من لوتسيرات، واعتقل 12 متظاهرا، بينما نُقل تسعة آخرون إلى المستشفى، ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة.

ولحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة خلال عملية إنفاذ القانون التي بدأت يوم الأربعاء.

وقد بدأ ما مجموعه 154 قضية منذ بداية حملة الشرطة القمعية في لوتسيرات.