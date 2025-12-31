إصابة أكثر من 100 عامل جراء تصادم قطارين في شمال الهند

شفق نيوز- نيودلهي

اصطدم، يوم الأربعاء، قطاران يسيران على خطين حديديين أحاديين (مونوريل) عند محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخند شمال الهند مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 109 عمال.

وأوضح مسؤول محلي بحسب وكالة "رويترز"، أن "معظم العمال أصيبوا بجروح طفيفة بينما عانى أربعة من كسور".

ووقع حادث التصادم داخل نفق ببلدة بيبالكوتي، حيث يوجد موقع مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تابع لشركة تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن المملوكة جزئيا لشركة (إن.تي.بي.سي).