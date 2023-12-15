إصابة أكثر من 100 شخص بحادث "مترو" في الصين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصينية، يوم الجمعة، إصابة 102 شخص بحادث تصادم في جزء مسار القطارات الواقع فوق الأرض في العاصمة بكين.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الحادث عواصف ثلجية نادراً ما تحدث في العاصمة الصينية، أثّرت على عمليات التشغيل وأدت إلى تأخير في حركة النقل في أنحاء المدينة.

ووقع الحادث عند الساعة 18,57 بتوقيت الصين عندما انفصلت العربتان الأخيرتان في القطار عن البقية، وفق ما ذكرت السلطات.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، بأنه "تم نقل 515 شخصاً بالمجموع إلى المستشفى للخضوع لفحوص، وعانى 102 منهم من كسور".

وأشار إلى أن 423 شخصا غادروا المستشفى، وفق "سي سي تي في" الذي أضاف أن 67 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج فيما يخضع 25 شخصا لمراقبة طبية.

وأكد التلفزيون عدم وقوع أي قتلى.

وخلص تحقيق أولي في الحادث إلى أن الثلوج جعلت المسارات زلقة وأحدثت عطلا في الإشارات، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق الإعلام.

وأفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم رأوا ركابا يسقطون أرضا اشتكى بعضهم من آلام في الظهر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ركابا على الأرض بينما استخدم البعض مطارق الطوارئ لتحطيم نوافذ القطار والفرار.

وفي تسجيلات أخرى، شوهد عناصر الإطفاء يساعدون على إجلاء راكب مسن بينما شق الركاب العالقون طريقهم في الثلوج الكثيفة لمغادرة المكان.

وكان القطار يتحرّك في جزء من المسار يقع فوق الأرض عندما وقع الحادث قرب محطة شييركي أثناء توجهه نحو منطقة تشانغبينغ في شمال المدينة.

وقالت شركة مترو أنفاق بكين على موقع "ويبو" "نعتذر بشدّة عن الحادث الذي وقع هذا المساء"، متعهّدة لركابها تعويضهم كلفة الأعباء التي تحمّلوها من جرائه.