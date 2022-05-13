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إصابة فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-13T06:07:52+0000
إصابة فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

شفق نيوز / أصيب مواطن فلسطيني، صباح الجمعة، خلال تجدد عملية اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة قريبة من مخيم جنين، ما تسبب بحدوث اشتباكات مع أهالي المخيم".

وأضافت أن "الوضع الأمني في محيط المخيم متوتر جداً نظرا لحدوث اشتباكات عنيفة ومستمرة بين قوات اسرائيلية ومقاومين".

وقبل يومين، قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة (مراسلة قناة الجزيرة) برصاصة حية في الرأس للجيش الإسرائيلي خلال محاولة اقتحامه مخيم جنين.

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 في القدس هي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

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