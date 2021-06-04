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إصابة فلسطينيين في احتجاجات على "بؤرة استيطانية"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-04T13:41:15+0000
إصابة فلسطينيين في احتجاجات على "بؤرة استيطانية"

شفق نيوز/ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إصابة 10 شبان، منهم 5 نقلوا إلى مستشفى رفيديا وإصابة واحدة خطيرة في الرقبة، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وتنوعت الإصابات بين رصاص حي ورصاص مطاطي، وفقا للهلال الأحمر.

وقالت وسائل إعلام إن المواجهات اندلعت عقب تظاهرات للفلسطينيين قرب نابلس احتجاجا على بناء بؤرة استيطانية في جبل صبيح التابع لبلدة بيتا.

وأضافت أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين الفلسطينيين الذين حاولوا التقدم نحو جبل صبيح، في محاولة لتفريقهم.

وتأتي المظاهرة بعد دعوات من نشطاء في القرى والبلدات المجاورة لمدينة نابلس للتظاهر احتجاجا على بناء "بؤرة استيطانية غير شرعية" في جبل صبيح.

وتأتي التحركات من قبل الشبان والنشطاء رفضا لقيام عدد من المستوطنين بعمليات بناء غير شرعي، على حد وصفهم.

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