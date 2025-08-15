إصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار قرب مسجد في السويد

شفق نيوز- ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية، يوم الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار قرب أحد المساجد غربي العاصمة ستوكهولم.

وقالت الشرطة في بيان إن إطلاق النار حصل بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو غربي ستوكهولم، وهناك إصابات من جراء الحادث، وأنها تتواجد بكثافة في موقع الحادث، وتم استدعاء سيارات إسعاف.

وحثت الشرطة الناس على الابتعاد عن المنطقة، التي تم تطويقها.

فيما أشارت إذاعة سويسرية محلية، إلى أن "الشرطة تجري عملية واسعة النطاق بشأن جريمة عنف خطيرة قرب مسجد".

وتم تلقي الإنذار في الساعة 1:45 ظهراً، بحسب بيان للشرطة.