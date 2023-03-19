إصابة عدد من المستوطنين بإطلاق نار في إسرائيل

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بإصابة عدد من المستوطنين في مدينة حوارة جنوبي نابلس، جراء إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "هناك إصابتان إحداهما خطيرة في عملية إطلاق النار في حوارة".

في السياق، ذكرت صحف إسرائيلية عدة، أن "المسلح أطلق النار من مسافة قريبة على مركبة للمستوطنين في بلدة حوارة وانسحب من المكان سيراً على الأقدام وتجري حالياً مطاردة له".

وقال متحدث باسم "نجمة داود الحمراء": إن "سيارة تعرضت لإطلاق نار في بلدة حوارة، مضيفا أن تقدم الطواقم الطبية في نجمة داود الحمراء بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي العلاج الطبي للمصابين ونقل رجل يبلغ من العمر 30 عاما في حالة حرجة مصاب بطلق ناري في الجزء العلوي من جسده وامرأة تبلغ من العمر 35 عاما في حالة حرجة إلى مستشفى بيلينسون".