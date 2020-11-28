إصابة طفلين وامرأة بقصف تركي في سوريا

شفق نيوز/ أصيب طفلان وامرأة، اليوم السبت، بسقوط قذيفة على منزلهم في بلدة بمنطقة الإدارة الذاتية الكوردية شمالي شرقي سوريا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي والفصائل الموالية لها استأنفت صباح اليوم، قصف بلدة عين عيسى من مواقع تمركزها شمال البلدة".

وأضاف أن "قذيفة سقطت على منزل وتسببت بإصابة طفلين وامرأة في البلدة الواقعة في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية".

وبلدة "عين عيسى" مركز ناحية تابعة إدارياً لمنطقة تل أبيض في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر، إن محيط البلدة يتعرض إلى قصف شبه يومي من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية لها، إلا أن القصف طال اليوم مركز البلدة.

وتعتبر البلدة منطقة استراتيجية من مناطق الادارة الذاتية لموقعها على مفترق الطرقات التي تربط مناطق سيطرة الادارة الذاتية ببعضها، وهي بمثابة عاصمة الإدارة الذاتية الكوردية رغم انتقال السلطات المحلية إلى الرقة بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية لها على مدينة تل أبيض واقترابها من البلدة لمسافة كيلومترين اثنين قبل نحو عام.

كما كانت البلدة مركزاً رئيسياً لقوات التحالف الدولي، قبل أن ينسحب الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس دونالد ترامب قبل نحو عام.

وتشهد أطراف البلدة الشمالية صدامات متقطعة بين قوات "قسد" التي يقودها الكورد من جهة والفصائل السورية المدعومة من أنقرة والجيش التركي من جهة ثانية.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد والفصائل الموالية لتركيا التي حاولت التسلل إلى البلدة من جهة الشمال، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً من الفصائل، إضافة إلى إصابة عدد من مقاتلي قسد.