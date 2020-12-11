إصابة طفلتين "شقيقتين" بانفجار قنبلة يدوية في محافظة الحسكة

شفق نيوز/ أصيبت طفلتان شقيقتان بانفجار قنبلة يدوية يوم الجمعة، في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وأبلغت مصادر محلية وكالة شفق نيوز، إن الطفلتين أصيبتا بجروح خطيرة نقلتا على إثرها إلى إحدى مشافي مدينة القامشلي، نتيجة انفجار قنبلة يدوية كانتا تلعبان بها قرب سيارة والدهما وسط مدينة الدرباسية، دون أن يُعرف مصدر القنبلة حتى الآن.

وذكرت المصادر أن إحدى الطفلتين تبلغ 6 سنوات من عمرها، فيما يبلغ عمر الثانية نحو سنتين.

وسبق أن أصيب مدنيون في مناطق مختلفة من شمال شرقي سوريا، بعضها من مخلفات الحرب أو ناتجة عن عبوات وقنابل زرعها أفراد من خلايا تنظيم داعش.