إصابة شخص بإطلاق صاروخ من غزة باتجاه اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إصابة شخص بجروح باعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة وإصابة شخص بجروح طفيفة".

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "تم تفعيل الإنذار في سديروت ومنطقة غلاف غزة".

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الفصائل الفلسطينية انه "تم سماع دوي انفجارات شمال قطاع غزة ناتجة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ أطلقت من غزة".

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر اقتحام تشنه القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغل الاسرائيليون في عمق مخيم اللاجئين بمدينة جنين وتسبب في مقتل 10 فلسطينيين، وأعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقتلت القوات الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الجاري 35 فلسطينيا بينهم أطفال.