إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في الرقة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الاثنين، بإصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية بالقرب من الحديقة البيضاء غرب مركز مدينة الرقة انفجرت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، ما اسفر عن إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري في المدينة، مشيرة الى نقلهما إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة.

وأضافت تلك المصادر إنّ قوى الأمن الداخلي التابعة لمجلس الرقة المدني توَّجهت إلى موقع الانفجار برفقة خُبراء هندسة الألغام لتباشر بعمليات التمشيط بعد فرض طوق أمني حول الموقع للحفاظ على أمن وسلامة الأهالي .