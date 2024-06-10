إصابة سفينتي شحن بهجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، يوم الاثنين، تضرر سفينة حاويات سويسرية بعد تعرضها لهجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر.

وقالت القيادة في بيان لها: "أصاب أحد الصواريخ الباليستية المضادة للسفن سفينة الحاويات (أم/ڤي تاڤيشي)، وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري".

وأضافت: "أبلغت السفينة (أم/ڤي تاڤيشي) عن حدوث أضرار لكنها استمرت في الابحار. وتم تدمير الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الثاني بنجاح بواسطة سفينة للتحالف".

وأكدت القيادة المركزية أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وبشكل منفصل، قالت القيادة إن "صاروخاً باليستياً وصاروخ كروز مضادين للسفن أصابا سفينة (أم/ڤي نورديرني)، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا وترفع علم انتيغوا وباربادوس.

وختمت القيادة المركزية بيانها بتأكيد نجاح قواتها في "تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن وصاروخيْ كروز للهجوم البري ومنصة إطلاق صواريخ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".