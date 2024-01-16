إصابة سفينة ترفع علم مالطا بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

شفق نيوز/ كشفت وكالة متخصصة بالأمن البحري، اليوم الثلاثاء، عن إصابة سفينة شحن ترفع علم مالطا بصاروخ خلال عبورها البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وقال وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

بدورها أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان عبر منصة "X" إن الحادثة وقعت على بعد 100 ميل بحري تقريبا إلى الشمال الغربي من الصَليف باليمن، فيما تحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي هذا في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر والمرتبطة بإسرائيل احتجاجا على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

من جهتها، أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.

وكان مسؤول من جماعة الحوثيين قد أكد، أمس الاثنين، أن حركة (أنصار الله) ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.