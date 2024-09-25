إصابة إسرائيليين اثنين بانفجار طائرة مسيرة "عراقية" استهدفت ميناء إيلات

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الأربعاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بانفجار طائرة مسيرة انطلقت من العراق وسقطت في ميناء إيلات.

وذكرت الصحيفة أن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة انطلقت من العراق وتمكنت من إسقاطها، فيما لم تتمكن من إسقاط مسيرة أخرى"، بحسب قناة "الجزيرة".

وأضافت الصحيفة "المسيرة انطلقت من العراق وانفجرت في ميناء إيلات ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين".

وخلال اليومين الماضيين أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن ضرب أهداف إسرائيلية بطائرات مسيرة بالتزامن مع ما يشهده جنوب لبنان وقطاع غزة من حرب يشنها الجيش الإسرائيلي.