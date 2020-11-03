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إصابة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-03T16:51:47+0000
إصابة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ قالت الرئاسة الجزائرية، يوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بكوفيد-19، لكنه "يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي" بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية على فيسبوك: "يُواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".

وأضاف البيان: "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وكانت الرئاسة قد أعلنت بتاريخ 24 أكتوبر أن تبون أدخل إلى الحجر الصحي "الطوعي" لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من الأشخاص المخالطين له.

ولاحقا أعلنت رئاسة الجمهورية نقله إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.

وفي أعقاب ذلك، نقل الرئيس تبون (74 عاما) إلى أحد أكبر المستشفيات العسكرية في ألمانيا بناء على توصيات طاقمه الطبي.


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