إصابة رئيس دولة بفيروس كورونا

قال بلاجي سبيخالسكي المتحدث باسم الرئاسة البولندية، إنه تم تشخيص إصابة رئيس البلاد أندريه دودا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب سبيخالسكي على "تويتر": "أمس، أجرى الرئيس أندريه دودا اختبارا، حول الإصابة بفيروس كورونا. وكانت النتيجة إيجابية".

وأكد المتحدث الرئاسي، أن رئيس الدولة في حالة صحية جيدة.

آخر زيارة خارجية للرئيس دودا، كانت زيارته لأوكرانيا في 11-13 أكتوبر. والتقى خلالها، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيدخل في عزلة ذاتية وسيعمل عن بعد، لضرورة مراعاة الحجر الصحي بعد الاتصال بمصاب بفيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الحاضر، يوجد وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، في الحجر الصحي.

وتم وضع نائب رئيس الوزراء جاسيك ساسين أربع مرات في الحجر الصحي، منذ بداية الوباء بسبب مخالطته للمصابين.

وتشهد بولندا، مؤخرا زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات بسبب الفيروس. في يوم الجمعة، تم تسجيل رقم قياسي يومي آخر - 13632 حالة. وبلغ عدد الوفيات بسبب المرض يوم الخميس، 168 حالة.