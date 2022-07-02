إصابة رجل دين شيعي بهجوم مسلح وسط إيران

شفق نيوز /كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن إصابة رجل دين بدرجة (حجة إسلام) في هجوم مسلح تعرض له وسط البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن التلفزيون الإيراني إن "سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري رجل الدين (حجة الإسلام وهي رتبة متوسّطة لدى رجال الدين الشيعة) محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان، وسط إيران".

وبحسب التلفزيون الإيراني إن "رجل الدين محسن اخوان كان عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما وقع "الهجوم"، مبينا أنه "لم يصب بجروح خطيرة لكنّه نقل إلى المستشفى"، فيما لم تعرف دوافع الهجوم المسلح.

وفي بداية شهر نيسان الماضي، طعن متطرّف سنّي من أصل "أوزبكي" اثنين من رجال الدين الشيعة حتى الموت وجرح ثالثًا في مشهد (شمال شرق)، وأعدم القاتل شنقاً في 20 حزيران/يونيو بحسب السلطة القضائية، واتهمت السلطات "عناصر تكفيرية" بهذا الهجوم.

وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، أعلنت وسائل الإعلام مقتل رجلي دين سنّة في بلدة غونباد كافوس شمال البلاد، وجرى القبض على القتلة الثلاثة المزعومين، وهم أيضاً من السنّة.