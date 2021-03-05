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١٥ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-05T10:35:23+0000
١٥ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة تسجيل ١٥ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن الحالات هي لثمان رجال وسبع نساء.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة 6 حالات في الحسكة، القامشلي 6، رميلان 1، ديرك 1، الرقة 1.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء وحيدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٦٣ حالة منها ٣٢٦ حالة وفاة و ١٢٥٢ حالة شفاء.

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