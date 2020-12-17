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إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-17T09:33:57+0000
إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كوفيد-19". وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس عوارض أولية"

وقالت الرئاسة إن "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".

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