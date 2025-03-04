إصابات وقنابل دخان.. برلمان صربيا يتحول إلى "ساحة معركة"

شفق نيوز/ شهد البرلمان الصربي، يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى تسببت بإصابة ثلاثة أعضاء من الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الاشتباك، بينهم امرأة حامل، كما ضربت أحدهم سكتة دماغية.

وذكرت قناة N1، التابعة لشبكة CNN في صربيا، أن هذه الفوضى بدأت مع تجمع عشرات المشرعين داخل المجلس، حيث ألقى نواب المعارضة قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، بينما قفز آخرون من مقاعدهم للتشاجر مع حراس الأمن. وبينما امتلأت الغرفة بالدخان، قام البعض برفع لافتة كُتب عليها: "صربيا تهب لإسقاط النظام"، للاحتجاج على الحكومة ودعم الطلاب المتظاهرين.

وتمثل هذه الفوضى تصعيدًا دراماتيكيًا لحركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب والتي جلبت البلاد إلى طريق مسدود، مما أدى إلى أقوى تهديد حتى الآن للحكم المتشدد للرئيس ألكسندر فوسيتش.

وبدأت الأزمة السياسية في صربيا بعد انهيار مظلة محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

وأصبحت المأساة نقطة اشتعال للسخط الكامن الذي يختمر على مدار 12 عامًا من حكم فوسيتش. ما بدأ كوقفات احتجاجية على القتلى أدى إلى أربعة أشهر من الاحتجاجات شبه اليومية التي اجتذبت قطاعات كبيرة من المجتمع الصربي ووصلت إلى كل ركن من أركان دولة البلقان.

وأصبحت حادثة المظلة المنهارة - التي يعتقد الكثيرون أنها انهارت بسبب العمل المتسرع من قبل مقاولي الباطن الرديئين - بمثابة رمز لما يراه الكثيرون فسادًا في قلب الدولة الصربية.

وخلال مناوشات البرلمان، الثلاثاء، حمل بعض نواب المعارضة لافتات كُتب عليها "العدالة للقتلى"، بينما عقد حشد في الخارج 15 دقيقة صمت، دقيقة واحدة لكل من ضحايا مأساة نوفي ساد.

من جهتها ردت حكومة فوسيتش على المحتجين بمزيج مختلط من سياسة العصا والجزرة. وتراوحت بين رفض الحراك باعتباره مدبر من حكومات أجنبية لتقويض صربيا، وتقديم نبرة أكثر تصالحية ووعد بالتنازلات.

وكان من المقرر أن يؤكد البرلمان الثلاثاء استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوسيفيتش، الذي أعلن في يناير/كانون الثاني أنه سيتنحى في محاولة لتهدئة التوترات السياسية. ومع ذلك، رأى المحتجون أن هذه الخطوة محاولة من جانب الرئيس لصرف اللوم - وهو التكتيك الذي استخدمه لنزع فتيل الأزمات الماضية.

وذهب فوسيفيتش لاحقًا إلى المستشفى لزيارة ياسمينا أوبرادوفيتش، النائب التي أصيبت بسكتة دماغية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فوسيفيتش إن أوبرادوفيتش والبلاد ككل "ستتغلب على هذا الأمر المفرط".

وكان من المقرر أن يناقش برلمان صربيا، الثلاثاء، 62 بندًا على جدول أعماله، بما في ذلك التصويت على إقالة رئيسة البرلمان آنا برنابيتش.

وقالت برنابيتش إن برلمان صربيا "لن يتراجع" بعد الفوضى التي حدثت الثلاثاء، قائلة إن النواب الذين عطلوا الجلسة "إرهابيون". حاول المشرعون استئناف الجلسة، لكن نواب المعارضة استمروا في الصفير والنفخ في الأبواق.