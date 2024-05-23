إصابات لجنود أميركيين عند رصيف غزة البحري

شفق نيوز/ قال نائب قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، يوم الخميس إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف كوبر للصحفيين إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.

ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث، وفقما ذكرت "رويترز".

ووفق كوبر فقد تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا أثناء عملية الرصيف البحري في غزة إلى مستشفى.

وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات عند الرصيف العائم، لكنها لا تزال مصرة على أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة "الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة" لمكافحة الأزمة الإنسانية في غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة لدخول 500 شاحنة على الأقل يوميا إلى قطاع غزة.

وتقدر تكلفة بناء الرصيف، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس، بنحو 320 مليون دولار وتم بمشاركة 1000 جندي أميركي.

وتأتي المساعدات التي يجري تفريغها عند الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث تفتشها إسرائيل أولا.