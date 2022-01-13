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إصابات كورونا في اقليم شرق المتوسط قاربت الضعف مطلع العام الحالي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-13T14:23:06+0000
إصابات كورونا في اقليم شرق المتوسط قاربت الضعف مطلع العام الحالي

شفق نيوز/ كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن الإصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط ارتفعت في الأسبوع الأول من العام الحالي بنسبة قاربت الضعف.

قال المدير الإقليمي للمنظمة في إقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، في مؤتمر صحفي "خلال الأسبوع الأول من العام 2022 بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 206 آلاف و980 حالة مؤكدة، و1053 حالة وفاة".

وبين ان "ذلك يشير إلى زيادة بنسبة 89% في الاصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، رغم تراجع الوفيات بنسبة 13%"، مشيرا إلى أن "15 دولة في إقليم شرق المتوسط من أصل 22 سجلت إصابات بمتحوّر أوميكرون".

واضاف المنظري "هناك ستة بلدان في إقليمنا لم تطعم إلا أقل من 10% من سكانها، هي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن".

وتابع "المشكلة لا تتعلق بتوفير اللقاحات بل بتحديات أخرى بينها غياب الالتزام السياسي وانعدام الأمن وضعف النظام الصحي والتحديات اللوجستية".

وشدد المنظري على أن "اللقاحات ما تزال أداة فعالة للحماية من أعراض الإصابة بالمرض والوفاة رغم ظهور متحورات جديدة من الفيروس".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الثلاثاء الماضي، من أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية.

ويستند هذا التوقّع إلى ظهور سبعة ملايين إصابة جديدة أبلغ عنها في جميع أنحاء أوروبا في الأسبوع الأول من عام 2022.

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