إصابات كورونا العالمية تكسر حاجز النصف مليار

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 500.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و586146.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 988759 80551977

الهند 521737 43039023

البرازيل 661656 30210853

فرنسا 143777 26949664

ألمانيا 132466 23068237

المملكة المتحدة 171046 21715116

روسيا 779574 18041927

كوريا الجنوبية 20352 15979061

إيطاليا 161187 15467395

تركيا 98305 14935733

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25188 2322551

45 ‬‬‬‬- الأردن 14055 1694957