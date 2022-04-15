إصابات كورونا العالمية تكسر حاجز النصف مليار

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 500.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و586146.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 988759 80551977
الهند 521737 43039023
البرازيل 661656 30210853
فرنسا 143777 26949664
ألمانيا 132466 23068237
المملكة المتحدة 171046 21715116
روسيا 779574 18041927
كوريا الجنوبية 20352 15979061
إيطاليا 161187 15467395
تركيا 98305 14935733
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25188 2322551
45 - الأردن 14055 1694957