إصابات كورونا العالمية تتجاوز 485.92 مليونا والوفيات 6 ملايين و513965​

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 485.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و513965 .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 983082 80125096

الهند 521181 43025775

البرازيل 659504 29916334

فرنسا 142273 25254452

ألمانيا 129473 21177127

المملكة المتحدة 165379 21147425

روسيا 752588 17842925

تركيا 97845 14818262

إيطاليا 159224 14567990

كوريا الجنوبية 16230 13095631

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25164 2319550

45 ‬‬‬‬- الأردن 14031 1692485