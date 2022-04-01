إصابات كورونا العالمية تتجاوز 485.92 مليونا والوفيات 6 ملايين و513965​

شفق نيوز/ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 485.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و513965 .
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 983082 80125096
الهند 521181 43025775
البرازيل 659504 29916334
فرنسا 142273 25254452
ألمانيا 129473 21177127
المملكة المتحدة 165379 21147425
روسيا 752588 17842925
تركيا 97845 14818262
إيطاليا 159224 14567990
كوريا الجنوبية 16230 13095631
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25164 2319550
45 - الأردن 14031 1692485