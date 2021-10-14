إصابات خطرة بإطلاق نار كثيف في بيروت

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، يوم الخميس، بإطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت على خلفية تجمع لمناصري حزب الله وحركة أمل.

وقالت وسائل اعلام، إن محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، شهد، صباح اليوم، إطلاق كثيف للنار.

واشارت قناة "الجديد" إلى توتر الوضع في منطقة الطيونة واستنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

من جانبها، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن ثلاث إصابات خطرة على الاقل اسفرت عن إطلاق النار في بيروت خلال تظاهرة لحزب الله وحركة أمل.

هذا وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لاطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.

وتداعي أنصار الحزبين إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.