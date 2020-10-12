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إصابات جراء "عراك على طعام" في قاعدة عسكرية اسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-12T05:08:47+0000
إصابات جراء "عراك على طعام" في قاعدة عسكرية اسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن ضباطاً وجنوداً إسرائيليين أصيبوا إثر عراك جماعي وقع في قاعدة "غيفعاتي".

وأشارت المصادر، إلى أن العراك شارك فيه عشرات الجنود على خلفية أحقية الدخول إلى قاعة الطعام.

ونشب الخلاف بين جنود بدو وآخرين يهود، واستخدمت فيه أدوات مختلفة، بالإضافة إلى السب والشتم، وأسفر عن عدد من الإصابات، من بينهم قادة.

وأكدت المصادر نقل 7 جرحى نتيجة الشجار إلى مستشفى "سوروكا" لتلقى العلاج.

ولواء "غيفعاتي"، هو لواء مشاة تأسس عام 1947، وشارك في حرب فلسطين الأولى عام 1948.

ويسمى اللواء أيضا، بـ"اللواء الأرجواني" بسبب لون القبعة التي يرتديها عناصره، وهو تحت قيادة القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي منذ العام 1999، وأعيد تشكيله عام 1983، بعد أن تم تفكيكه عام 1956، وأصبح لواء احتياط.

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