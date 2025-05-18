إصابات بهجوم طعن على محتفلين في ألمانيا

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، بإصابة أشخاص عدة جراء هجوم طعن بأداة حادة في مدينة بيليفيلد في ولاية شمال الراين - وستفاليا غرب البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها تبحث عن رجل يشتبه به هاجم محتفلين خارج حانة خلال الليل قبل أن يفر من مكان الحادث.

ولم يتضح في البداية عدد المصابين في الهجوم المشتبه به، وأوضحت الشرطة، أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وطالبت الشرطة من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم، وحثت الجمهور على توخي الحذر، محذرة من أن الهارب قد يكون لا يزال مسلحاً.