إصابات بهجوم داخل مدرسة في فرنسا

الشرطة الفرنسية (أ ف ب)

شفق نيوز- باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، اعتقال شخص هاجم وطعن أحد المعلمين وطالباً واحداً في اعتداء داخل مدرسة جنوب البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الهجوم وقع بمدرسة في "أنتيب" بجنوب فرنسا، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة والمهاجم تحصن داخل المدرسة، قبل القبض عليه.

وأشارت معلومات أولية، إلى أن المهاجم كان طالباً في المدرسة ويبلغ 16 عاماً.

يذكر أن حادثة الطعن هذه ليست الأولى، ففي نيسان/ أبريل الماضي قالت الشرطة الفرنسية إنّ طالباً في المرحلة الثانوية قُتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت غربي البلاد.