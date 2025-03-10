إصابات بسقوط طائرة بسبب "باب مفتوح" في أمريكا

شفق نيوز/ تسبب "باب مفتوح" لطائرة صغيرة بسقوطها، بعد ظهر يوم الأحد، وإصابة عدد من ركابها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية.

وذكرت إدارة شرطة بلدية مانهايم لـ" ABC News" أن الطائرة الصغيرة كانت تقل خمسة أشخاص سقطت بالقرب من قرية تقاعدية جنوب مطار لانكاستر.

وأفادت السلطات خلال إحاطة مساء الأحد أن الطائرة كانت قد أقلعت للتو من المطار قبل التحطم، وأضافوا أن الطائرة قد تكون انزلقـت نحو 100 قدم بعد أول تماس لها مع الأرض.

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات على الأرض. وتم نقل جميع الركاب الخمسة إلى مستشفى لانكاستر العام، حيث كانت فرق الطوارئ والإصابات الجراحية جاهزة لتقديم الرعاية، وفقًا للمتحدث باسم المستشفى.

وقال المتحدث إن اثنين من المصابين تم نقلهما لاحقًا إلى مركز الحروق في شبكة لِهاي فالي الصحية بواسطة أطقم الطيران من PennSTAR، بينما تم نقل مريض آخر إلى هناك عبر سيارة إسعاف أرضية.

وأشاروا إلى أن مصابين لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى لانكاستر العام حتى مساء الأحد.

وقع التحطم حوالي الساعة 3 مساءً، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، التي قالت إنها ستجري تحقيقًا. كما تتابع مجلس سلامة النقل الوطني الوضع.

وفقًا للتسجيل الصوتي من مراقبة الحركة الجوية، قال الطيار لبرج مراقبة مطار لانكاستر إن طائرته "لديها باب مفتوح ونحن بحاجة للعودة للهبوط".

ثم سمح برج المراقبة للطائرة بالعودة، ولكن بعد ثوانٍ قليلة، طلب المراقب من الطائرة "الارتفاع"، كما كشف التسجيل الصوتي.

وأظهرت الصور التي التقطها شهود عيان وشاركوها مع ABC News ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من موقع الحادث في ليتِتز، مانهايم تاونشيب.

نشر حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بيانًا على موقع X.com قال فيه: "فريقنا في @PAStatePolice على الأرض يساعد فرق الاستجابة المحلية بعد تحطم الطائرة الخاصة الصغيرة بالقرب من مطار لانكاستر في مانهايم تاونشيب. جميع الموارد متاحة مع استمرار الاستجابة، وسيتم توفير المزيد من المعلومات حالما تصبح متاحة."